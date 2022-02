Napoli, buone notizie per Di Lorenzo. Problemi per Malcuit (Di martedì 22 febbraio 2022) Giovanni Di Lorenzo sta bene, il terzino ha subito una botta alla testa durante Cagliari-Napoli. Problemi muscolari per Malcuit. Giovanni Di Lorenzo è stato protagonista di uno scontro di gioco con Altare durante Cagliari-Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, arrivano buone notizie: “Arrivano i primi responsi dell’infermeria dopo il match di Cagliari per il Napoli. Luciano Spalletti, però, sembra poter tirare un sospiro di sollievo per Giovanni Di Lorenzo: il terzino azzurro è stato sostituito nel primo tempo per un trauma alla testa, ma sta bene e non ha accusato nessun disturbo successivo. Andrà rivalutato nelle prossime ore ma non sembra essere a rischio per il match europeo di ... Leggi su napolipiu (Di martedì 22 febbraio 2022) Giovanni Dista bene, il terzino ha subito una botta alla testa durante Cagliari-muscolari per. Giovanni Diè stato protagonista di uno scontro di gioco con Altare durante Cagliari-. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, arrivano: “Arrivano i primi responsi dell’infermeria dopo il match di Cagliari per il. Luciano Spalletti, però, sembra poter tirare un sospiro di sollievo per Giovanni Di: il terzino azzurro è stato sostituito nel primo tempo per un trauma alla testa, ma sta bene e non ha accusato nessun disturbo successivo. Andrà rivalutato nelle prossime ore ma non sembra essere a rischio per il match europeo di ...

