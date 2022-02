Michael Bublé sarà papà per la quarta volta: la moglie Luisana Lopilato è incinta (Di martedì 22 febbraio 2022) Il cantante canadese ha scelto di annunciare al mondo la lieta notizia in una maniera particolare: nel video del suo nuovo brano (visto in anteprima da Tmz) ha inserito una scena in cui appare l'attrice argentina col pancione in bella mostra Leggi su vanityfair (Di martedì 22 febbraio 2022) Il cantante canadese ha scelto di annunciare al mondo la lieta notizia in una maniera particolare: nel video del suo nuovo brano (visto in anteprima da Tmz) ha inserito una scena in cui appare l'attrice argentina col pancione in bella mostra

Ultime Notizie dalla rete : Michael Bublé Michael Bublé papà per la quarta volta: la moglie Luisana è incinta Michael Bublé sarà padre per la quarta volta: la moglie Luisana è incinta La segnalazione arriva da TMZ anche se non c'è ancora una conferma ufficiale. Ma nel video del nuovo brano del cantante pare ...

Michael Bublé diventerà papà per la quarta volta: la rivelazione nel videoclip L'annuncio della nuova gravidanza approfondimento Michael Bublé, le 10 canzoni più famose La rivelazione della nuova cicogna in casa Bublé arriva attraverso una clip , pubblicata in anteprima sul ...

