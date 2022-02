Le due tesi sulla morte di Claudio Mantia: il rito cameratesco o la punizione per un compito copiato (Di martedì 22 febbraio 2022) Una presunta irregolarità nello svolgimento di un compito. A questo si riferisce la famiglia di Claudio Mandia, il 17enne di Battipaglia morto alla EF Academy di New York quando parla di un “trattamento inimmaginabile” ricevuto dal ragazzo. Gli avvocati dello studio associato Bochetto-Lentz con sede nel New Jersey seguono il caso mentre si ipotizza un gesto estremo del giovane in conseguenza di una minaccia di espulsione. Secondo questa tesi Claudio avrebbe ricevuto una punizione per l’accusa di aver copiato un compito. Una seconda versione dei fatti parla invece di una morte in conseguenza di un “gioco estremo” e smentisce lo svolgimento di una festa all’ interno del College, dove risiedono circa 450 alunni. L’ autopsia americana dovrebbe fornire ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022) Una presunta irregolarità nello svolgimento di un. A questo si riferisce la famiglia diMandia, il 17enne di Battipaglia morto alla EF Academy di New York quando parla di un “trattamento inimmaginabile” ricevuto dal ragazzo. Gli avvocati dello studio associato Bochetto-Lentz con sede nel New Jersey seguono il caso mentre si ipotizza un gesto estremo del giovane in conseguenza di una minaccia di espulsione. Secondo questaavrebbe ricevuto unaper l’accusa di averun. Una seconda versione dei fatti parla invece di unain conseguenza di un “gioco estremo” e smentisce lo svolgimento di una festa all’ interno del College, dove risiedono circa 450 alunni. L’ autopsia americana dovrebbe fornire ...

Advertising

pa_sjj : Mezzanotte e 13 e ancora si parla di questi due. Io nel frattempo ho finito due paragrafi della tesi per un totale… - tony1997napoli : Io che, dopo due anni di pandemia, leggo e vengo a sapere che sta ufficialmente iniziando la guerra e in tutto ciò… - peppecultrera : @FLuccisano @ugoarrigo Comunque i due ragazzi morti facevano scuole professionali o di avviamento, non hanno niente… - GIOIAGlOVANNI : @Mary_Cric @didimanonegra @LaBombetta76 @barbarab1974 Ritorna in te e rileggiti quello che ho scritto, ne tu, ne gl… - giacomo_81 : #Putin vuole prendersi #Donbass, tutte le manovre militari (informatiche ed economiche) supportano questa tesi, ora… -