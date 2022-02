Juventus, preoccupazione per Giuseppe Furino: l’ex calciatore colpito da emorragia cerebrale (Di martedì 22 febbraio 2022) preoccupazione per le condizioni di salute di Giuseppe Furino, l’ex calciatore della Juventus è ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da emorragia cerebrale. La sua carriera è stata legata alla Juventus, club in cui ha militato per 15 anni. Il suo ruolo principale era quello di centrocampista, con la maglia bianconera è riuscito a togliersi tante soddisfazioni, conquistando alcuni titoli e indossando anche la fascia da capitano. Esperienze anche con Savona e Palermo, più qualche presenza con la maglia della Nazionale. Si trova nella Stroke Unit dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri: il 76enne è stato colpito da emorragia cerebrale. Secondo quanto si ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 febbraio 2022)per le condizioni di salute didellaè ricoverato in ospedale dopo essere statoda. La sua carriera è stata legata alla, club in cui ha militato per 15 anni. Il suo ruolo principale era quello di centrocampista, con la maglia bianconera è riuscito a togliersi tante soddisfazioni, conquistando alcuni titoli e indossando anche la fascia da capitano. Esperienze anche con Savona e Palermo, più qualche presenza con la maglia della Nazionale. Si trova nella Stroke Unit dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri: il 76enne è statoda. Secondo quanto si ...

