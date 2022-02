Gran Canaria Challenger: Mager guida l'entry list (Di martedì 22 febbraio 2022) Presentato il torneo organizzato da MEF Tennis Events e in scena nell’isola spagnola da domenica 27 febbraio al 6 marzo: in gara anche Caruso, Gaio, Moroni, Giannessi e Giustino. Wild card a Carballes Baena Leggi su federtennis (Di martedì 22 febbraio 2022) Presentato il torneo organizzato da MEF Tennis Events e in scena nell’isola spagnola da domenica 27 febbraio al 6 marzo: in gara anche Caruso, Gaio, Moroni, Giannessi e Giustino. Wild card a Carballes Baena

Ultime Notizie dalla rete : Gran Canaria Presentato il Gran Canaria Challenger: Mager numero 1, wild card a Carballes Baena Presso El Cortijo Club de Campo è stato presentato in conferenza stampa il Gran Canaria Challenger . Il torneo organizzato da MEF Tennis Events nel meraviglioso club dell'isola spagnola andrà in scena da domenica 27 febbraio a domenica 6 marzo sui campi in terra rossa che ...

