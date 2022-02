Gli attivisti Lgbt siriani lanciano un “allarme terapie di conversione” (Di martedì 22 febbraio 2022) La comunità Lgbt fa sentire forte la propria voce anche in arabo. Recentemente Raseef22, una delle più grandi piattaforme online panarabe, ha ospitato un progetto chiamato Tayf22 in collaborazione con OutRight Action International, organizzazione no-profit che da anni si batte per la tutela dei diritti della comunità Lgbt in tutto il mondo. Il progetto intende creare uno spazio di libera espressione, che possa rompere il tabù sulle diversità di orientamento sessuale, di genere e di identità di genere nei paesi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 22 febbraio 2022) La comunitàfa sentire forte la propria voce anche in arabo. Recentemente Raseef22, una delle più grandi piattaforme online panarabe, ha ospitato un progetto chiamato Tayf22 in collaborazione con OutRight Action International, organizzazione no-profit che da anni si batte per la tutela dei diritti della comunitàin tutto il mondo. Il progetto intende creare uno spazio di libera espressione, che possa rompere il tabù sulle diversità di orientamento sessuale, di genere e di identità di genere nei paesi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

