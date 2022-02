Di Fazio, violenze sessuali e niente carcere: per l’orco “braccialetto elettronico e cella a 5 stelle” (Di martedì 22 febbraio 2022) Non basta drogarle. Troppo poco. Non basta violentarle, in fondo, cosa c’è di male? Se sono andate lì, avranno ben immaginato a cosa andavano incontro. Forse doveva torturarle a sangue, ucciderle. Forse. Ma chissà, una giustificazione si sarebbe potuta trovare anche in questo caso. I manager si sa, sono persone tanto stressate. E poi, diciamocelo, chi è che non nasconde qualche vizietto? Ad Antonio Di Fazio piacciono droga e donne (meglio se rese incapaci di difendersi), non è poi una debolezza così grave. E lui non è certo l’unico, via. Antonio Di Fazio, il manager arrestato a maggio 2021 per aver attirato una studentessa di 21 anni nel suo appartamento con il pretesto di uno stage Qual è quindi la sorpresa nel veder uscire di galera il manager dalla doppia vita? Sì, proprio quello finito in carcere a San Vittore con l’accusa di ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 22 febbraio 2022) Non basta drogarle. Troppo poco. Non basta violentarle, in fondo, cosa c’è di male? Se sono andate lì, avranno ben immaginato a cosa andavano incontro. Forse doveva torturarle a sangue, ucciderle. Forse. Ma chissà, una giustificazione si sarebbe potuta trovare anche in questo caso. I manager si sa, sono persone tanto stressate. E poi, diciamocelo, chi è che non nasconde qualche vizietto? Ad Antonio Dipiacciono droga e donne (meglio se rese incapaci di difendersi), non è poi una debolezza così grave. E lui non è certo l’unico, via. Antonio Di, il manager arrestato a maggio 2021 per aver attirato una studentessa di 21 anni nel suo appartamento con il pretesto di uno stage Qual è quindi la sorpresa nel veder uscire di galera il manager dalla doppia vita? Sì, proprio quello finito ina San Vittore con l’accusa di ...

