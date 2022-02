Che cos’è il palindromo e perché il 22.02.2022 è l’ultima data allo specchio (Di martedì 22 febbraio 2022) Quella del 22 febbraio 2022 è una data davvero particolare: si tratta di un palindromo, una data allo specchio che sicuramente non possiamo vedere molto spesso, ma nemmeno troppo raramente; questa di febbraio, però, sarà l’ultima data palindroma fino al prossimo 2023. Ma cos’è nello specifico? Che cos’è il palindromo Il 22 febbraio 2022 è un giorno molto particolare, anche se scritto così non rende bene l’idea. Ma partiamo dal principio e dal significato letterale della parola palindromo. Il termine viene dall’insieme di due parole del greco antico: palin, che significa indietro, e dramein, che vuol dire correre. Quindi, semplificando, questo termine va a indicare ... Leggi su dilei (Di martedì 22 febbraio 2022) Quella del 22 febbraioè unadavvero particolare: si tratta di un, unache sicuramente non possiamo vedere molto spesso, ma nemmeno troppo raramente; questa di febbraio, però, saràpalindroma fino al prossimo 2023. Manello specifico? CheilIl 22 febbraioè un giorno molto particolare, anche se scritto così non rende bene l’idea. Ma partiamo dal principio e dal significato letterale della parola. Il termine viene dall’insieme di due parole del greco antico: palin, che significa indietro, e dramein, che vuol dire correre. Quindi, semplificando, questo termine va a indicare ...

