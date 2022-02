Carnevale, materie prime più care: pagheremo di più le “chiacchiere”? (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb – Il Carnevale quest’anno rischia di essere caro. Questo per l’aumento dei costi delle materie prime, come rilevato dall’Ansa. Carnevale, materie prime più costose Il Carnevale 2022 arriva con un aumento di costi per uova e farina il quale, inetivabilmente, lo renderà più costoso. Questo emerge dalle elaborazioni di BMTI estrapolati dai dai delle Camere di commercio e della Commissione Unica Nazionale delle Uova, le quali ci parlano di un incremento di prezzo di circa il 25%. Il listino della Cun, infatti, mostra da due settimane aumenti: nell’ultima, il rialzo è sia per le uova allevate in gabbie arricchite in natura (1,51 €/Kg, ovvero un +0,05 rispetto alla scorsa settimana), come per le uova allevate a terra in natura (1,62 €/Kg, +0,04). La scarsità ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb – Ilquest’anno rischia di essere caro. Questo per l’aumento dei costi delle, come rilevato dall’Ansa.più costose Il2022 arriva con un aumento di costi per uova e farina il quale, inetivabilmente, lo renderà più costoso. Questo emerge dalle elaborazioni di BMTI estrapolati dai dai delle Camere di commercio e della Commissione Unica Nazionale delle Uova, le quali ci parlano di un incremento di prezzo di circa il 25%. Il listino della Cun, infatti, mostra da due settimane aumenti: nell’ultima, il rialzo è sia per le uova allevate in gabbie arricchite in natura (1,51 €/Kg, ovvero un +0,05 rispetto alla scorsa settimana), come per le uova allevate a terra in natura (1,62 €/Kg, +0,04). La scarsità ...

