Calcio: Capello, ‘Milan bene, ma manca determinazione per vincere Campionato' (Di martedì 22 febbraio 2022) Limbiate, 22 feb. (Adnkronos) - "Il Milan sta facendo bene, tutti lo guardiamo divertiti , però sembra che arrivi lì, stia lì, ma senza quella determinazione che uno penserebbe di avere per poter raggiungere il famoso obiettivo di vincere il Campionato". Lo ha detto l'ex allenatore Fabio Capello a margine del triangolare di Calcio benefico a Limbiate, a un anno dalla morte dell'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio. La scarsa determinazione dei rossoneri, però, secondo Capello, non dipende dagli attaccanti. "Ci vuole una faccia tosta a parlare male di Ibra. Sono cose che non concepisco. Ci si dimentica tutto in un attimo e si discute un giocatore", ha detto l'ex allenatore a proposito dello svedese. Quando a Leao, secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Limbiate, 22 feb. (Adnkronos) - "Il Milan sta facendo, tutti lo guardiamo divertiti , però sembra che arrivi lì, stia lì, ma senza quellache uno penserebbe di avere per poter raggiungere il famoso obiettivo diil". Lo ha detto l'ex allenatore Fabioa margine del triangolare difico a Limbiate, a un anno dalla morte dell'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio. La scarsadei rossoneri, però, secondo, non dipende dagli attaccanti. "Ci vuole una faccia tosta a parlare male di Ibra. Sono cose che non concepisco. Ci si dimentica tutto in un attimo e si discute un giocatore", ha detto l'ex allenatore a proposito dello svedese. Quando a Leao, secondo ...

