(Di martedì 22 febbraio 2022)ha acquisito la fintech, piattaforma istituzionale di custodia di cripto regolamentata dalla Financial Conduct Authority, che prenderà il nome diCustody. L'...

Advertising

fisco24_info : Bitpanda acquisisce la britannica Trustology: La società austriaca è specializzata in criptovalute -

Ultime Notizie dalla rete : Bitpanda acquisisce

Agenzia ANSA

Custody offrirà servizi di custodia nel Regno Unito, andando ad affiancare le licenze già possedute danell'Unione Europea. "Il team di Trustology ha costruito una tecnologia di ...Custody offrirà servizi di custodia nel Regno Unito, andando ad affiancare le licenze già possedute danell'Unione Europea. "Il team di Trustology ha costruito una tecnologia di ...(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Bitpanda ha acquisito la fintech britannica Trustology, piattaforma istituzionale di custodia di cripto regolamentata dalla Financial Conduct Authority, che prenderà il nome ...Bitpanda annuncia l’acquisizione - la prima della sua storia per la piattaforma di investimento digitale leader in Europa - della fintech britannica Trustology, piattaforma istituzionale di custodia ...