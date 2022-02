Auto travolge operai in cantiere stradale: Marco muore a 55 anni (Di martedì 22 febbraio 2022) Tragedia sul lavoro a Rosignano Marittimo in provincia di Livorno. Un operaio, Marco Cecchi di 55 anni, è morto schiacciato tra un'Auto e un camion mentre stava realizzando con un collega una nuova ... Leggi su leggo (Di martedì 22 febbraio 2022) Tragedia sul lavoro a Rosignano Marittimo in provincia di Livorno. Uno,Cecchi di 55, è morto schiacciato tra un'e un camion mentre stava realizzando con un collega una nuova ...

