ASCOLTI TV 21 FEBBRAIO 2022: MÀKARI CRESCE E CHIUDE AL 24,4%, GFVIP (22,9%), PRESA DIRETTA, SOLITI IGNOTI VS STRISCIA, VID, P5, GEO (Di martedì 22 febbraio 2022) ASCOLTI TV 21 FEBBRAIO 2022 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – xUnoMattina – 967 17.60Storie Italiane – 984 17.90Storie Italiane – 989 14.90È Sempre Mezzogiorno – 1897 16.30Tg1 – xOggi è un Altro Giorno – 1987 15.20Paradiso delle Signore – xTg1 – xTg1 Economia – xPres. Vita in DIRETTA – xVita in DIRETTA – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSOLITI IGNOTI – xMÀKARI – 5285 24.40 x x xVia delle Storie + S’è Fatta Notte – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUeD – xAmici + GF Vip – xLove is in the Air – xPres. P5 – xPomeriggio 5 – xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! – xTg5 – xSTRISCIA ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 22 febbraio 2022)TV 21· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – xUnoMattina – 967 17.60Storie Italiane – 984 17.90Storie Italiane – 989 14.90È Sempre Mezzogiorno – 1897 16.30Tg1 – xOggi è un Altro Giorno – 1987 15.20Paradiso delle Signore – xTg1 – xTg1 Economia – xPres. Vita in– xVita in– xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – x– x– 5285 24.40 x x xVia delle Storie + S’è Fatta Notte – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUeD – xAmici + GF Vip – xLove is in the Air – xPres. P5 – xPomeriggio 5 – xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! – xTg5 – x...

