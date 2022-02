Allegri non ci sta: “Avevamo la partita in pugno, poi è successa una cosa” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il pareggio con il Villarreal pare far felici gli juventini, i quali vista la qualità dell’avversario, possono dirsi soddisfatti. Ma non Allegri, il quale non ci sta e rammarica: sperava e voleva ben altro nell’andata degli ottavi di finale di Champions. Magari una vittoria, e con un risultato netto: “Speravo di vincere 3-0”. E invece si deve accontentare del pareggio, il quale permetterà alla Juventus di giocarsi tutto al ritorno, all’Allianz Stadium. Allegri non apprezza: “Speravo di vincere tre a zero!” Juventus, Allegri, Villarreal Leggi su rompipallone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il pareggio con il Villarreal pare far felici gli juventini, i quali vista la qualità dell’avversario, possono dirsi soddisfatti. Ma non, il quale non ci sta e rammarica: sperava e voleva ben altro nell’andata degli ottavi di finale di Champions. Magari una vittoria, e con un risultato netto: “Speravo di vincere 3-0”. E invece si deve accontentare del pareggio, il quale permetterà alla Juventus di giocarsi tutto al ritorno, all’Allianz Stadium.non apprezza: “Speravo di vincere tre a zero!” Juventus,, Villarreal

