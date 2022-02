Ucraina, l’Ue testa le sue difese cyber (Di lunedì 21 febbraio 2022) Gli scenari di cybersicurezza delle tensioni al confine fra Ucraina e Russia sono affrontati nella riunione del Consiglio affari esteri dell’Unione europea di oggi (lunedì 21 febbraio, ndr) che ha avuto come tema centrale proprio la situazione nell’Est Europa. Alla sessione di Bruxelles ha partecipato anche, per uno scambio informale con i colleghi, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, che ha dichiarato che l’Ucraina può contare anche sul sostegno dell’Unione europea nella sfera della difesa e nella cybersicurezza. Relativamente quest’ultima dimensione, i capi delle diplomazie hanno effettuato un’esercitazione per testare la risposta a un eventuale attacco cibernetico su larga scala che colpisse l’Unione europea e i suoi Stati membri. Il tutto sotto la supervisione della rete CyCLONe ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 febbraio 2022) Gli scenari disicurezza delle tensioni al confine frae Russia sono affrontati nella riunione del Consiglio affari esteri dell’Unione europea di oggi (lunedì 21 febbraio, ndr) che ha avuto come tema centrale proprio la situazione nell’Est Europa. Alla sessione di Bruxelles ha partecipato anche, per uno scambio informale con i colleghi, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, che ha dichiarato che l’può contare anche sul sostegno dell’Unione europea nella sfera della difesa e nellasicurezza. Relativamente quest’ultima dimensione, i capi delle diplomazie hanno effettuato un’esercitazione perre la risposta a un eventuale attacco cibernetico su larga scala che colpisse l’Unione europea e i suoi Stati membri. Il tutto sotto la supervisione della rete CyCLONe ...

