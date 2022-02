Se Berlusconi mette “a disposizione” di Draghi i suoi rapporti con Putin

Leggi su formiche

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Silviosi è messo “a” di Mariosul dossier Ucraina. È quanto spiegano a Formiche.net fonti informate del colloquio tra il leader di Forza Italia e il presidente del Consiglio avvenuto domenica. Il buon rapporto dell’ex presidente del Consiglio con Vladimirè noto, come dimostra la telefonata di fine anno tra i due. Basti pensare che nel 2015 il Financial Times scriveva che il presidente russo considera“l’ultimo dei mohicani” in Europa, uno dei pochi politici con “una visione ampia e strategica”. “Garantire continuità e impulso all’azione di governo” è la necessità indicata dal leader di Forza Italia ribadendo il sostegno del suo partito all’operato del presidente del Consiglio. “L’Italia ha fatto importanti passi avanti ma l’emergenza non è ancora ...