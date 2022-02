Omicidio Luca Attanasio in Congo, chiuse indagini sulla morte dell’ambasciatore: la ricostruzione della Procura (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sarebbero chiuse le indagini sulla morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un agguato in Congo il 22 febbraio 2021. La Procura di Roma sarebbe arrivata a una conclusione sul quadro in cui si sarebbe consumata la tragedia: si sarebbe trattato di un rapimento a scopo di estorsione finito male. Omicidio Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci in Congo: la conclusione della Procura Secondo gli inquirenti italiani, riporta in questi minuti TgCom24, dietro l’uccisione dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, del carabiniere parte ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sarebberoleitalianoe del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un agguato inil 22 febbraio 2021. Ladi Roma sarebbe arrivata a una conclusione sul quadro in cui si sarebbe consumata la tragedia: si sarebbe trattato di un rapimento a scopo di estorsione finito male.e Vittorio Iacovacci in: la conclusioneSecondo gli inquirenti italiani, riporta in questi minuti TgCom24, dietro l’uccisioneitaliano, del carabiniere parte ...

Advertising

Luca_Luciani72 : RT @pbecchi: Un medico indagato per omicidio colposo per una esenzione dal vaccino al compianto Trinca, nessuno indaga invece Speranza per… - salzwasserr : dio giuro che se m’avete toccato Luca v faccio fuori commetto reato omicidio m faccio arrestare polizia gdr - luca_e_mai_piu : RT @intuslegens: In India, nei procedimenti penali conseguenti alle morti da vaccino, la contestazione è omicidio volontario; gli indagati,… - PietroIchino : @ilmarcovilla @giagnoni_luca Mi sembra una costruzione fragilissima, soprattutto sul terreno penale, dove la fattis… - giagnoni_luca : @ilmarcovilla @PietroIchino La legge 219/2017 non disciplina il consenso per il fine vita ma le disposizioni antici… -