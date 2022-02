Mina, l’inedito brano che segnò una stagione intera: “Arrivano le.. appaiono…” – VIDEO (Di lunedì 21 febbraio 2022) La grande artista lombarda continua ad essere seguitissima sui social e il post non è passato inosservato. Mina incanta e sorprende i fan oggi come allora. E’ una delle voci… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 21 febbraio 2022) La grande artista lombarda continua ad essere seguitissima sui social e il post non è passato inosservato.incanta e sorprende i fan oggi come allora. E’ una delle voci… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Cristho70 : RT @Conte_Official: Da oggi 26/11 “LIVE AT VENARIA REALE” in Box limited edition, Doppio vinile e CD. Contiene l’inedito ‘’El Greco’’, il b… - Cristho70 : RT @Conte_Official: LIVE AT VENARIA REALE disponibile ora! - mina_parco : RT @RaiTre: Alle canzoni e alle vicende umane si mescolano tenerezza e ironia che ci accompagnano in una scoperta continua tra il noto e l’… - 00factory : Brutalmente uccisa decenni prima, la non-morta Mina si trova a mettere in discussione la sua natura quando si imbat… - mina_parco : RT @RaiTre: Un viaggio nel labirinto delle canzoni del grande artista astigiano, in una scoperta continua tra il noto e l’inedito, tra le s… -