Meghan Markle si è lasciata sfuggire il nomignolo di Harry: come lo chiama quando sono da soli? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Molte coppie usano dei nomignoli affettuosi per la propria metà e Meghan Markle e il Principe Harry non fanno di certo eccezione. È già trascorso un anno dall’accaduto: durante una breve apparizione in tv, Meghan si è lasciata scappare il nomignolo da lei usato per il marito Harry, per il quale il reale è stato preso abbondantemente in giro da uno dei suoi amici famosi. Il momento scherzoso è successo durante una puntata del ‘Late Late Show’ con James Corden, quando il presentatore ha deciso di invitare il Principe a fare insieme un tour su di un autobus a due piani, in giro per Los Angeles. LEGGI ANCHE => Meghan fa capire a Harry quando deve stare zitto: il dettaglio che inchioda ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Molte coppie usano dei nomignoli affettuosi per la propria metà ee il Principenon fanno di certo eccezione. È già trascorso un anno dall’accaduto: durante una breve apparizione in tv,si èscappare ilda lei usato per il marito, per il quale il reale è stato preso abbondantemente in giro da uno dei suoi amici famosi. Il momento scherzoso è successo durante una puntata del ‘Late Late Show’ con James Corden,il presentatore ha deciso di invitare il Principe a fare insieme un tour su di un autobus a due piani, in giro per Los Angeles. LEGGI ANCHE =>fa capire adeve stare zitto: il dettaglio che inchioda ...

