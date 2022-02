L’era dell’anti-ambizione, la transizione difficile dell’auto e il lavoro che non sarà più remoto (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’era dell’anti-ambizioneIl New York Times ha scritto che se oltre 47 milioni di americani hanno lasciato il posto di lavoro lo scorso anno, ci deve essere qualcosa in più dello stress che li ha spinti a farlo. Non è una questione di calo della soddisfazione sul lavoro, secondo il quotidiano americano, ma molto avrebbe a che fare anche con una certa atmosfera culturale. Dai social è tutto Siamo nell’«era dell’anti-ambizione», scrive Noreen Malone, facendo notare che sui social riscuotono sempre più successo i post ironici sulla voglia di dire basta ai ritmi martellanti di lavoro per fare carriera. «Il sesso è fantastico, ma hai mai lasciato un lavoro che stava distruggendo la tua salute mentale?»: 300mila like su Twitter. «Spero che ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 21 febbraio 2022)Il New York Times ha scritto che se oltre 47 milioni di americani hanno lasciato il posto dilo scorso anno, ci deve essere qualcosa in più dello stress che li ha spinti a farlo. Non è una questione di calo della soddisfazione sul, secondo il quotidiano americano, ma molto avrebbe a che fare anche con una certa atmosfera culturale. Dai social è tutto Siamo nell’«era», scrive Noreen Malone, facendo notare che sui social riscuotono sempre più successo i post ironici sulla voglia di dire basta ai ritmi martellanti diper fare carriera. «Il sesso è fantastico, ma hai mai lasciato unche stava distruggendo la tua salute mentale?»: 300mila like su Twitter. «Spero che ...

Linkiesta : L’era dell’anti-ambizione, la transizione difficile dell’auto e il lavoro che non sarà più remoto | la newsletter d… - CCKKI : @Soffotcka Me la ricordo ancora, quando tanti anni fa, durante la Guerra del Golfo, per la prima volta era giornali… - gditom : L’èra dell’anti-ambizione. Biden è entrato nella testa di Putin? Ikea vuole l’ultima e più antica foresta d’Europa.… - il_pucciarelli : 3 / Ma la popolazione ebraica dell'est Europa era spesso povera e vessata dall'antisemitismo, sia in chiave anti-bo… - Melaion : Agli italiani bisogna ribadire l'ovvio. Gesù era un ebreo anti-imperialista. La Chiesa Cattolica è stata concepita… -

Ultime Notizie dalla rete : L’era dell’anti Nel Regno Unito finisce l'era Covid: niente quarantena per i positivi, cadono tutte le restrizioni FIRSTonline