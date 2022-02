Il manager Di Fazio può lasciare il carcere dopo l’arresto per violenze sessuali: si farà curare in una comunità (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il manager Antonio Di Fazio, l’imprenditore farmaceutico arrestato lo scorso maggio per aver narcotizzato e violentato sei donne e per il tentato omicidio dell’ex moglie, sarebbe dovuto uscire dal carcere di San Vittore ma al momento non è possibile poiché manca il braccialetto elettronico che dovrebbe arrivare tra due giorni, il 23 febbraio. Di Fazio poi verrà trasferito in una delle comunità terapeutiche Crest, il centro per lo studio e la terapia dei disturbi della personalità, così come disposto dal giudice Anna Magelli (con il parere favorevole della procura che ha tenuto conto del percorso psicoterapeutico che ha portato il manager a «prendere coscienza dell’estrema gravità delle condotte tenute»). Di Fazio era detenuto, per violenza sessuale, dallo scorso ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 febbraio 2022) IlAntonio Di, l’imprenditore farmaceutico arrestato lo scorso maggio per aver narcotizzato e violentato sei donne e per il tentato omicidio dell’ex moglie, sarebbe dovuto uscire daldi San Vittore ma al momento non è possibile poiché manca il braccialetto elettronico che dovrebbe arrivare tra due giorni, il 23 febbraio. Dipoi verrà trasferito in una delleterapeutiche Crest, il centro per lo studio e la terapia dei disturbi della personalità, così come disposto dal giudice Anna Magelli (con il parere favorevole della procura che ha tenuto conto del percorso psicoterapeutico che ha portato ila «prendere coscienza dell’estrema gravità delle condotte tenute»). Diera detenuto, per violenza sessuale, dallo scorso ...

