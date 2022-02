Gemelli 17enni aggrediscono la sorella con ascia e coltello | il caso di Polaveno

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Non ha ancora una spiegazione la terribile aggressione consumatasi nella notte tra venerdì e sabato in un’abitazione di, paesino con meno di 2500 abitanti a cavallo tra la Valtrompia e il Lago di Iseo, nel bresciano, quando duedi 17 anni hanno colpito, armati di, ladi 22. La ragazza ha riportato ferite molto profonde al collo, al volto, alle braccia, alle gambe e alle mani, ma per fortuna è riuscita ad arrivare viva in ospedale, dove ha subito due operazioni, per evitare lesioni permanenti, anche ai tendini, ed è stata dichiarata non in pericolo di vita. La dinamica dell’aggressione, come detto, racconta che intorno alle 3 di notte i due, entrambi studenti in un istituto professionale (anche se uno dei due si era da poco ritirato), ...