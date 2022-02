“Cosa succede se le cisti non si dovessero riassorbire?” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Salve dottore, ho 24 anni e sono alla 20esima settimana. A dicembre ho eseguito il test prenatalsafe aurora+ (il pacchetto più completo) ed è risultato tutto perfetto, con tutte le anomalie cromosomiche negative. Ieri ho eseguito la morfologica dove è risultato tutto perfetto nelle misure: la bimba è lunga 23 cm e pesa 380 gr, solo che hanno trovato delle cisti dei plessi corioidei bilaterali (a destra 4 e 6 mm e a sinistra 3 mm). Il ginecologo mi ha detto di non preoccuparmi che nel 90% dei casi si riassorbono da sole entro fine della gravidanza anche perché dal prenatal safe non è stato riscontrato nulla. Ovviamente non la sto vivendo bene e la prossima visita ce l’ho tra un mese. Cosa succede se non si dovessero riassorbire? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 21 febbraio 2022) Salve dottore, ho 24 anni e sono alla 20esima settimana. A dicembre ho eseguito il test prenatalsafe aurora+ (il pacchetto più completo) ed è risultato tutto perfetto, con tutte le anomalie cromosomiche negative. Ieri ho eseguito la morfologica dove è risultato tutto perfetto nelle misure: la bimba è lunga 23 cm e pesa 380 gr, solo che hanno trovato delledei plessi corioidei bilaterali (a destra 4 e 6 mm e a sinistra 3 mm). Il ginecologo mi ha detto di non preoccuparmi che nel 90% dei casi si riassorbono da sole entro fine della gravidanza anche perché dal prenatal safe non è stato riscontrato nulla. Ovviamente non la sto vivendo bene e la prossima visita ce l’ho tra un mese.se non si? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

