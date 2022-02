Confcommercio Campania presenta “Fipe Innovation Academy”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Con l’obiettivo di fornire agli imprenditori conoscenze e competenze nella gestione degli innovativi strumenti di Digital Transformation destinati alla ristorazione, mediante l’applicazione di tecniche digitali che si integrano alle tecniche tradizionali, per arrivare a raggiungere soluzioni ottimali. Continua il percorso formativo dicon: ancora due incontri da due ore ciascuno, in programma domani, martedì 22 febbraio e giovedì 3 marzo, alle 15, su piattaforma zoom. Utilizzando un approccio orientato al problem solving, la metodologia si basa sull’idea di far incontrare gli imprenditori del comparto della ristorazione e del food con start up e PMI all’avanguardia che hanno sviluppato modelli innovativi per il digital ...