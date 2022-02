Ancora due progetti esecutivi approvati per la sicurezza stradale di Terra di Lavoro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono stati approvati dalla Provincia di Caserta, con provvedimenti presidenziali (decreti 40 e 41) ulteriori due progetti esecutivi di lavori di manutenzione straordinaria su tratti di strade della rete provinciale, per un importo complessivo di circa 900 mila euro. I lavori in programma rientrano negli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, per gli anni 2019,2020, 2021, 2022 e 2023. Entrambi gli interventi sono stati autorizzati e finanziati dal Mise, come dal programma presentato dai tecnici del settore di Viabilità dell’Ente, per l’anno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono statidalla Provincia di Caserta, con provvedimenti presidenziali (decreti 40 e 41) ulteriori duedi lavori di manutenzione straordinaria su tratti di strade della rete provinciale, per un importo complessivo di circa 900 mila euro. I lavori in programma rientrano negli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, per gli anni 2019,2020, 2021, 2022 e 2023. Entrambi gli interventi sono stati autorizzati e finanziati dal Mise, come dal programma presentato dai tecnici del settore di Viabilità dell’Ente, per l’anno ...

