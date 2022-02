"Sapete cosa è riuscito a fare in un anno?". Giulio Tremonti demolisce il "mito" Draghi: nero su bianco, un massacro (Di domenica 20 febbraio 2022) “Nessuna riforma conclusa dopo un anno di governo”. Giulio Tremonti ha criticato l'operato di Mario Draghi e del suo governo, indicando al giornalista de La Stampa che lo ha intervistato tutti i documenti che costituiscono il Pnrr su un tavolo del suo ufficio. “Migliaia di pagine - ha dichiarato - 32 centimetri verticali di formule matematiche e giuridiche”. Secondo l'ex vicepremier e ministro dell'Economia il governo è uscito indebolito dalla rielezione del presidente Sergio Mattarella e ciò si riflette anche sulle riforme: “Dopo il Quirinale, chissà perché, è cambiato tutto. Dico che da una fase di finanza espansiva e di condivisione con il Parlamento siamo passati a una fase di irrigidimento”. E sono proprio le divergenze tra esecutivo e maggioranza che stanno mettendo a rischio le riforme: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) “Nessuna riforma conclusa dopo undi governo”.ha criticato l'operato di Marioe del suo governo, indicando al giornalista de La Stampa che lo ha intervistato tutti i documenti che costituiscono il Pnrr su un tavolo del suo ufficio. “Migliaia di pagine - ha dichiarato - 32 centimetri verticali di formule matematiche e giuridiche”. Secondo l'ex vicepremier e ministro dell'Economia il governo è uscito indebolito dalla rielezione del presidente Sergio Mattarella e ciò si riflette anche sulle riforme: “Dopo il Quirinale, chissà perché, è cambiato tutto. Dico che da una fase di finanza espansiva e di condivisione con il Parlamento siamo passati a una fase di irrigidimento”. E sono proprio le divergenze tra esecutivo e maggioranza che stmettendo a rischio le riforme: ...

