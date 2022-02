San Paolo d’Argon, grave incidente sulla variante della statale 42: sette feriti e strada chiusa (Di domenica 20 febbraio 2022) San Paolo d’Argon. strada chiusa e lunghe code sulla variante della statale 42, a San Paolo d’Argon nella zona del distributore di benzina Zatti Petroli. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un frontale tra due auto, con sette persone rimaste ferite in modo serio ma nessuna sarebbe in pericolo di vita: l’allarme è scattato poco dopo le 14.30. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco, sei ambulanze e un’automedica. Le forze dell’ordine hanno deciso di chiudere il tratto di strada per consentire al personale medico di svolgere le operazioni nella massima sicurezza. Leggi su bergamonews (Di domenica 20 febbraio 2022) Sane lunghe code42, a Sannella zona del distributore di benzina Zatti Petroli. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un frontale tra due auto, conpersone rimaste ferite in modo serio ma nessuna sarebbe in pericolo di vita: l’allarme è scattato poco dopo le 14.30. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco, sei ambulanze e un’automedica. Le forze dell’ordine hanno deciso di chiudere il tratto diper consentire al personale medico di svolgere le operazioni nella massima sicurezza.

Advertising

GrandeFratello : Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia in questo magico San Valentino in compagnia di #GFVIP! ?? - IvanaIv29438384 : RT @CiaoKarol: Giovanni Paolo II, quelle parole che sanno di profezia: ‘Nel nome di Dio..’: Inizia la settimana con San Giovanni Paolo II R… - rep_roma : Coca e armi nascoste nell'armadio di casa a San Paolo: arrestato [aggiornamento delle 16:18] - CiaoKarol : Giovanni Paolo II, quelle parole che sanno di profezia: ‘Nel nome di Dio..’: Inizia la settimana con San Giovanni P… - milanomagazine : Roma, chiuso un Bar Pasticceria per mancata certificazione di avvenuta sanificazione e per le condizioni igienico s… -