Ranking WTA (21 febbraio 2022): Ashleigh Barty regna. Jasmine Paolini sale ancora, Camila Giorgi resta tra le 30 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Al termine della settimana in cui si è disputato il 500 di Dubai, è stato rilasciato il nuovo Ranking WTA, che vede tra le prime posizioni della classifica salire dal quinto al quarto posto l’iberica Paula Badosa, mentre si issa dall’ottava alla sesta posizione l’ellenica Maria Sakkari. Regina incontrastata è sempre l’australiana Ashleigh Barty. Top 10 WTA (Ranking al 21.02.2022)1 Ashleigh Barty (Australia) 8330 2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 5563 3 Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca) 5003 4 Paula Badosa (Spagna) 4429 5 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 4347 6 Maria Sakkari (Grecia) 4191 7 Anett Kontaveit (Estonia) 4137 8 Iga Swiatek (Polonia) 3936 9 Garbine Muguruza (Spagna) 3350 10 Ons Jabeur (Tunisia) 3065 In casa Italia la numero 1 resta ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Al termine della settimana in cui si è disputato il 500 di Dubai, è stato rilasciato il nuovoWTA, che vede tra le prime posizioni della classifica salire dal quinto al quarto posto l’iberica Paula Badosa, mentre si issa dall’ottava alla sesta posizione l’ellenica Maria Sakkari. Regina incontrastata è sempre l’australiana. Top 10 WTA (al 21.02.)1(Australia) 8330 2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 5563 3 Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca) 5003 4 Paula Badosa (Spagna) 4429 5 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 4347 6 Maria Sakkari (Grecia) 4191 7 Anett Kontaveit (Estonia) 4137 8 Iga Swiatek (Polonia) 3936 9 Garbine Muguruza (Spagna) 3350 10 Ons Jabeur (Tunisia) 3065 In casa Italia la numero 1...

Advertising

IlBlogdiAndy : #Tennis dico 3 nomi #Tauson Clara 19 anni #Fruhivirtova Brenda 14 anni #Alcaraz Carlos 18 anni saranno top 10… - otempo : Ostapenko vence Kudermetova, conquista WTA 500 de Dubai e sobe no ranking - EstadaoEsporte : Ostapenko vence Kudermetova, conquista WTA 500 de Dubai e sobe no ranking - abel_zebhu : Ostapenko vence Kudermetova, conquista WTA 500 de Dubai e sobe no ranking - IlBlogdiAndy : Ranking #WTA da lunedì @JelenaOstapenk8 vincitrice del #DDFTennis nuova n. 13 -