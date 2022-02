(Di domenica 20 febbraio 2022) Quando arriva il weekend vuol dire che il lavoro degli agenti di Polizia non cessa. Anzi, tutto il contrario. Perché continuano i controlli a tappeto, in particolar modo nelle zone di San Paolo, San Lorenzo e Trastevere, con verifiche in Largo La Loggia,e Corviale. Sono state 84 le persone controllate, di cui 24 sottoposte ad accertamenti sulla Banca Dati Interforze, 8le armi ritirate in base all’ex art. 39 TULPS. e 12 i locali ispezionati per accertare il rispetto della normativa: chiusa barIn zonaè stato effettuato un controllo amministrativo all’interno di un bar laboratorio. E’ qui che gli agenti hanno verificato che non era in possesso di alcuna certificazione di avvenuta sanificazione che ...

CorriereCitta : Portuense, condizioni igieniche pessime e norme anti-covid non rispettate: chiuso bar-pasticceria -

Ultime Notizie dalla rete : Portuense condizioni

Il Corriere della Città

L'esame si svolgerà presso la nuova fiera di Roma , in via1645, nei giorni 10 o 11 marzo. in sede d'esame, la certificazione verde Covid - 19 attestante una delle seguenti: 1) ......ha sorpreso il ladro all'interno della sua attività e lo avrebbe inseguito su via, ... la speaker di Radio Gamma in graviStudentessa stuprata in ambulanza, arrestato paramedico: '...Portuense: chiusa bar pasticceria In zona Portuense è stato ... Ma non solo. Sono emerse anche condizioni igieniche pessime, con alimenti pronti per la preparazione conservati in maniera non idonea, ...I lavori, partiti nel dicembre del 2020, si erano interrotti la scorsa primavera “a causa delle condizioni in cui versava la condotta fognaria” hanno fatto sapere dal municipio XI. L’intervento, ...