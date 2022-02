L' imbattibile Perugia e quel miracolo contro l' Inter del 1979

(Di domenica 20 febbraio 2022) Una partita passata alla storia. Un pareggio strappato in extremis all'e l'imbattibilità conservata. Ilfu la prima squadra a terminare un campionato di Serie A senza sconfitte, ...

Una partita passata alla storia. Un pareggio strappato in extremis all'Inter e l'imbattibilità conservata. Ilfu la prima squadra a terminare un campionato di Serie A senza sconfitte, conquistando grazie a una tabella di marcia impeccabile un prestigioso secondo posto alle spalle del Milan della ...Gerardiana, Pro Sesto, Legnano, Rovereto, Cesena e. Il miracolo del Grifonee imbattuto nel campionato di Serie A 1977/78. Piero è il capitano di una squadra che anticipa nei ...avrebbe compiuto 74 anni a settembre di quest'anno l'ex calciatore di quel Perugia dei Miracoli, l'imbattibile Perugia del 1977/78 che - nonostante non abbia subito mai sconfitte in quel campionato - ...