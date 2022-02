Inter-Sassuolo 0-2, Dionisi: “Vittoria di tutti, abbiamo bisogno di continuità” (Di domenica 20 febbraio 2022) “Vittorie contro Inter, Milan e Juventus? Ad inizio stagione non ci avrei creduto, ma lavoriamo per questo. Dobbiamo essere soddisfatti del lavoro di squadra, è la Vittoria di tutti. Vedremo se a fine campionato siamo cresciuti”. Queste le parole dell’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi dopo la Vittoria per 2-0 sul campo dell’Inter. Due gol e una traversa nel primo tempo: “Volevamo giocarcela a viso aperto, abbiamo concesso ma abbiamo anche creato tanto con i nostri giocatori di qualità – ha detto a Dazn – Pensiamo di giocarcela sempre alla pari, non vogliamo snaturarci”. Decidono i gol di Scamacca e Raspadori, ma Berardi e Traore sono tra i migliori in campo: “Domenico è l’unico che ha già dimostrato un livello alto, gli ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) “Vittorie contro, Milan e Juventus? Ad inizio stagione non ci avrei creduto, ma lavoriamo per questo. Dobbiamo essere soddisfatti del lavoro di squadra, è ladi. Vedremo se a fine campionato siamo cresciuti”. Queste le parole dell’allenatore del, Alessiodopo laper 2-0 sul campo dell’. Due gol e una traversa nel primo tempo: “Volevamo giocarcela a viso aperto,concesso maanche creato tanto con i nostri giocatori di qualità – ha detto a Dazn – Pensiamo di giocarcela sempre alla pari, non vogliamo snaturarci”. Decidono i gol di Scamacca e Raspadori, ma Berardi e Traore sono tra i migliori in campo: “Domenico è l’unico che ha già dimostrato un livello alto, gli ...

Advertising

Bonetti : Some Sassuolo results this season: • Inter 0-2 Sassuolo • Sampdoria 4-0 Sassuolo • Milan 1-3 Sassuolo • Sassuolo 0… - FBiasin : #Inter immatura, stanca, scesa in campo con supponenza e giustamente punita da un ottimo #Sassuolo. Gli scudetti n… - Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - JPinkReloaded1 : @FedericaDB22 Mi domando perché allora i giocatori dell inter prendono 10 volte tanto quelli del Sassuolo spiega tu che sai tutto - VperVero : RT @Eurosport_IT: CHE SASSUOLO A SAN SIRO! ???? Raspadori e Scamacca firmano l'impresa in casa dei campioni d'Italia: 2° k.o. consecutivo in… -