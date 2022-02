Inter - Sassuolo 0 - 2: a segno Raspadori e Scamacca, Dionisi sorprende Inzaghi (Di domenica 20 febbraio 2022) Uno splendido Sassuolo sorprende a San Siro un' Inter sottotono (0 - 2), soprattutto nel primo tempo. Raspadori e Scamacca già prima della mezzora indirizzano la partita, confezionando un vantaggio ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 febbraio 2022) Uno splendidoa San Siro un'sottotono (0 - 2), soprattutto nel primo tempo.già prima della mezzora indirizzano la partita, confezionando un vantaggio ...

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - Bonetti : Some Sassuolo results this season: • Inter 0-2 Sassuolo • Sampdoria 4-0 Sassuolo • Milan 1-3 Sassuolo • Sassuolo 0… - SquawkaNews : 08’: ?? Inter 0-1 Sassuolo 27’: ?? Inter 0-2 Sassuolo The champions are in trouble. ?? - AdriJuve64 : RT @FBiasin: #Inter immatura, stanca, scesa in campo con supponenza e giustamente punita da un ottimo #Sassuolo. Gli scudetti non piovono… - musicserie : RT @FBiasin: #Inter immatura, stanca, scesa in campo con supponenza e giustamente punita da un ottimo #Sassuolo. Gli scudetti non piovono… -