Geppi Cucciari, Follesa e Ferragni: le vip vittime di diete false (Di domenica 20 febbraio 2022) Geppi Cucciari e la dieta miracolosa da -10 kg in un mese: sui social circola la fake news accostata anche ad altre vip come Katia Follesa e Chiara Ferragni Sono giorni particolarmente tosti per la simpatica conduttrice Geppi Cucciari, che in questi giorni è finita nel mirino della critica. Il suo ritorno sul piccolo schermo, su Rai 3 con il nuovo programma “Che succ3de?“, ha puntato tutte le attenzioni sull’attrice, conduttrice e comica sarda, apparsa visibilmente dimagrita e la questione ha scatenato gli inevitabili commenti dei social, in prima battuta proprio quelli sull’aspetto fisico. Subito si è iniziato a chiacchierare del suo dimagrimento e qualche account ha rivelato come Geppi Cucciari avesse perso 10 chili nel giro di quattro settimane, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 20 febbraio 2022)e la dieta miracolosa da -10 kg in un mese: sui social circola la fake news accostata anche ad altre vip come Katiae ChiaraSono giorni particolarmente tosti per la simpatica conduttrice, che in questi giorni è finita nel mirino della critica. Il suo ritorno sul piccolo schermo, su Rai 3 con il nuovo programma “Che succ3de?“, ha puntato tutte le attenzioni sull’attrice, conduttrice e comica sarda, apparsa visibilmente dimagrita e la questione ha scatenato gli inevitabili commenti dei social, in prima battuta proprio quelli sull’aspetto fisico. Subito si è iniziato a chiacchierare del suo dimagrimento e qualche account ha rivelato comeavesse perso 10 chili nel giro di quattro settimane, ...

