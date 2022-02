Ex del GF Vip si scaglia contro Alex Belli: “Su Soleil c’è stata una mezza violenza sessuale” (Di domenica 20 febbraio 2022) Grande protagonista del primo, storico Grande Fratello e (per poche puntate, prima delle squalifica) del GF Vip 4, Salvo Veneziano ha commentato su Instagram il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Soprattutto, Salvo si è concentrato su quanto successo la scorsa notte e su alcune immagini che hanno fatto il giro dei social e dalle quali molti telespettatori si sono detti “disturbati”. A un certo punto, infatti, Soleil Sorge – che era decisamente poco lucida a causa dell’alcol bevuto – è stata coinvolta da Alex Belli in un tentativo di menage a trois con Delia Duran. Ma Soleil non voleva e Alex ha insistito troppo, ignorando le proteste della ragazza, che non si sentiva bene. “Che gente di… ma secondo voi, questa è ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 20 febbraio 2022) Grande protagonista del primo, storico Grande Fratello e (per poche puntate, prima delle squalifica) del GF Vip 4, Salvo Veneziano ha commentato su Instagram il triangolo tra, Delia Duran eSorge. Soprattutto, Salvo si è concentrato su quanto successo la scorsa notte e su alcune immagini che hanno fatto il giro dei social e dalle quali molti telespettatori si sono detti “disturbati”. A un certo punto, infatti,Sorge – che era decisamente poco lucida a causa dell’alcol bevuto – ècoinvolta dain un tentativo di menage a trois con Delia Duran. Manon voleva eha insistito troppo, ignorando le proteste della ragazza, che non si sentiva bene. “Che gente di… ma secondo voi, questa è ...

