Cinque punti in 5 partite: dentro la prima crisi dell'Inter (Di domenica 20 febbraio 2022) Cinque punti nella ultime 5 gare di campionato certificano la prima crisi dell'Inter di Simone Inzaghi. Certo, ci sono quei 29 tiri verso la porta stregata di Consigli senza fare un gol a suggerire ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 febbraio 2022)nella ultime 5 gare di campionato certificano ladi Simone Inzaghi. Certo, ci sono quei 29 tiri verso la porta stregata di Consigli senza fare un gol a suggerire ...

Advertising

Gazzetta_it : Cinque punti in 5 partite, titolari stanchi e le seconde linee che stentano: dentro la prima crisi dell'#Inter - juveobsessed : RT @Gazzetta_it: Cinque punti in 5 partite, titolari stanchi e le seconde linee che stentano: dentro la prima crisi dell'#Inter https://t.c… - OdeonZ__ : Cinque punti in 5 partite: dentro la prima crisi dell'Inter - Vittoriog82 : RT @Gazzetta_it: Cinque punti in 5 partite, titolari stanchi e le seconde linee che stentano: dentro la prima crisi dell'#Inter https://t.c… - sportli26181512 : Cinque punti in 5 partite: dentro la prima crisi dell'Inter: Cinque punti in 5 partite, titolari stanchi e le secon… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque punti Cinque punti in 5 partite: dentro la prima crisi dell'Inter Cinque punti nella ultime 5 gare di campionato certificano la prima crisi dell'Inter di Simone Inzaghi. Certo, ci sono quei 29 tiri verso la porta stregata di Consigli senza fare un gol a suggerire ...

Virtus Entella - Siena: diretta live e risultato in tempo reale ... pareggiato una e perso una siglando nove reti e incassandone cinque. I toscani vengono dal successo casalingo per 2 - 0 contro la Fermana e sono ottavi a quota 34 punti, frutto di nove vittorie, ...

Bologna-Spezia, Mihajlovic: «Siamo a cinque punti dall’obiettivo, dobbiamo tornare a vincere» Corriere della Sera Emma Villas Aubay Siena sconfitta a Brescia per 3-1 Galliani è già “on fire” e realizza due punti di pregevole fattura (5-2). Gli risponde Onwuelo, che prima schiaccia e poi mura l’attacco dei bresciani (6-5). Il cambio palla senese si inceppa, ne ...

A2 – San Giovanni Valdarno corsara a Patti Micovic e Miccio danno il via alla seconda frazione, ma Peresson si sblocca e con cinque punti impatta a quota 25. Olajide rimette tre punti di vantaggio, ma Patti risponde colpo su colpo con Botteghi ...

nella ultime 5 gare di campionato certificano la prima crisi dell'Inter di Simone Inzaghi. Certo, ci sono quei 29 tiri verso la porta stregata di Consigli senza fare un gol a suggerire ...... pareggiato una e perso una siglando nove reti e incassandone. I toscani vengono dal successo casalingo per 2 - 0 contro la Fermana e sono ottavi a quota 34, frutto di nove vittorie, ...Galliani è già “on fire” e realizza due punti di pregevole fattura (5-2). Gli risponde Onwuelo, che prima schiaccia e poi mura l’attacco dei bresciani (6-5). Il cambio palla senese si inceppa, ne ...Micovic e Miccio danno il via alla seconda frazione, ma Peresson si sblocca e con cinque punti impatta a quota 25. Olajide rimette tre punti di vantaggio, ma Patti risponde colpo su colpo con Botteghi ...