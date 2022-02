Chip auto, la zampata di Nvidia che toglie il sonno alle case tedesche (Di domenica 20 febbraio 2022) La crescente importanza dei Chip per computer nel settore automobilistico è una tendenza ormai protofanica. Lo dimostra ulteriormente il caso che tocca l’industria automobilistica tedesca, tema che interessa anche di riflesso l’Italia. Le aziende tecnologiche risucchiano i profitti di Mercedes, BMW e VW e impongono le loro condizioni. In futuro, Mercedes-Benz dovrà condividere ogni euro speso per la guida autonoma con Nvidia. Rivoluzione copernicana In sostanza ci potrebbe essere un cambio di passo: se fino a ieri erano le case automobilistiche a determinare in gran parte i prezzi dei fornitori, da domani con il boom di players tecnologici non sarà più così. La novità risiede nel fatto che entro un biennio Mercedes-Benz offrirà pacchetti software per le funzioni di ... Leggi su formiche (Di domenica 20 febbraio 2022) La crescente importanza deiper computer nel settoremobilistico è una tendenza ormai protofanica. Lo dimostra ulteriormente il caso che tocca l’industriamobilistica tedesca, tema che interessa anche di riflesso l’Italia. Le aziende tecnologiche risucchiano i profitti di Mercedes, BMW e VW e impongono le loro condizioni. In futuro, Mercedes-Benz dovrà condividere ogni euro speso per la guidanoma con. Rivoluzione copernicana In sostanza ci potrebbe essere un cambio di passo: se fino a ieri erano lemobilistiche a determinare in gran parte i prezzi dei fornitori, da domani con il boom di players tecnologici non sarà più così. La novità risiede nel fatto che entro un biennio Mercedes-Benz offrirà pacchetti software per le funzioni di ...

quartadose : @wojak0 Elon Musk 'vuole mettere chip nel vostro cervello' come BMW vuole farvi guidare un'auto. Né Neuralink né BMW vi obbligano a farlo. - classcnbc : RENAULT TORNA IN UTILE #Renault ha chiuso il 2021 con utile netto di 888 mln€ vs perdita di 8 mld€ del 2020, ma no… - Valery0p5 : @steveross75 @disinformatico Proprio perché il design è tale da non poter accedere alla flash del chipset facilment… - ilgiornale : Pesa lo stop alle produzioni soprattutto di veicoli. E per l'auto il 2022 apre in rosso - infoiteconomia : Chip e inflazione, a gennaio vendite di auto ancora giù. A Melfi si ferma la produzione -