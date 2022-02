Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 20 febbraio 2022 (Di domenica 20 febbraio 2022) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 20 febbraio 2022 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 13 febbraio 2022 ospiti della puntata: Amadeus, reduce dal grande successo del 72° Festival di Sanremo e ora alla conduzione del nuovo game show Affari tuoi Formato famiglia, in onda il sabato sera su Rai 1; Dargen D’Amico, ai primi posti delle classifiche radio e FIMI/GfK con Dove ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 20su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING CheChe Fa:13della puntata: Amadeus, reduce dal grande successo del 72° Festival di Sanremo e ora alla conduzione del nuovo game show Affari tuoi Formato famiglia, in onda il sabato sera su Rai 1; Dargen D’Amico, ai primi posti delle classifiche radio e FIMI/GfK con Dove ...

