Asia Argento, chi sono tutti i suoi ex: "Troppo dolore e delusioni" (Di domenica 20 febbraio 2022) Asia Argento ed i suoi ex: l'attrice e figlia di Dario Argento ha avuto alla sua corte fidanzati flirt e matrimoni. Stasera la 45enne sarà tra gli ospiti di "Non sono Una Signora", lo show che ripercorrerà la carriera di Loredana Bertè stasera su Raiuno a partire dalle 21:30 Il primo amore mediatico di Asia è Morgan, all'epoca leader dei Bluvertigo. Il cantautore milanese ha vissuto con l'attrice una storia iniziata nel 2000 dalla quale è nata Anna Lou Castoldi l'anno successivo. I due si sono detti addio nel 2007, tra accuse reciproche nel dettaglio Asia dichiara che l'ex non ha speso un centesimo per la figlia: dal canto suo Morgan afferma che l'attrice l'ha spinto verso le dipendenze

