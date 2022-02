Veronica Maya splendida in rosso | la foto fa impazzire il web

Leggi su chenews

(Di sabato 19 febbraio 2022)come “donna in”: lasui social fail web, che fine ha fatto la conduttrice?tutta in: lasui social fai fan, la rivedremo presto in tv? Ecco perché era a Sanremo.InstagramLa conduttrice quest’anno è stata presente nel Teatro Ariston, in platea, come testimonial di un concorso importante. Parliamo di “Telefortunati” che prevede l’estrazione di dieci abbonati al canone Rai che hanno potuto assistere alla finale del Festival seduti in teatro con, madrina della serata. La, d’altronde, ha un rapporto molto ...