Toronto, dopo Insigne arriva un altro napoletano: accordo chiuso con Domenico Criscito (Di sabato 19 febbraio 2022) La prossima stagione il Toronto parlerà napoletano. Dal mese di giugno, infatti, Lorenzo Insigne non sarà il solo napoletano a trasferirsi in Canada, ma anche Domenico Criscito, il quale ha formalizzato l'accordo con il club. Il difensore del Genoa, infatti, ha preferito attendere prima di chiudere l'accordo con il Toronto per concentrarsi solo sulla salvezza

Ultime Notizie dalla rete : Toronto dopo Insigne malinconia e gol: serve una risposta da campione Essere buon profeta in patria è sempre molto complicato, anche per questo su Insigne sono piovute tante critiche dopo la sfida con il Barcellona. C'è chi lo considera già un calciatore del Toronto e ...

Inter, piacerebbe David per l'attacco: il Napoli vorrebbe Joao Pedro per il dopo Insigne ... Jonathan David , che ha raccolto l'eredità di Victor Osimhen dopo che quest'ultimo è stato ceduto ... che è in scadenza di contratto e si accaserà al Toronto. L'ultima idea degli azzurri porterebbe a ...

Toronto, dopo Insigne arriva un altro napoletano: accordo chiuso con Domenico Criscito DailyNews 24 Toronto, dopo Insigne arriva un altro napoletano: accordo chiuso con Domenico Criscito La prossima stagione il Toronto parlerà napoletano. Dal mese di giugno, infatti, Lorenzo Insigne non sarà il solo napoletano a trasferirsi in Canada, ma anche Domenico Criscito, il quale ha ...

Napoli si cerca ancora il dopo Insigne: spunta una pista clamorosa! Insigne e compagni esultano dopo il gol (Credit Foto Getty Images ... ha accettato l’offerta di trasferimento in MLS con il club canadese Toronto FC. (contratto di 4 anni a 11.5 milioni più 4.5 di ...

