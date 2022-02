The Rookie 4 e CSI: Vegas, anticipazioni 20 febbraio: due casi difficili (Di sabato 19 febbraio 2022) Nuova serata crime in compagnia dei telefilm americani The Rookie 4 e CSI: Vegas. Il 20 febbraio, su Rai due andranno in onda gli episodi dal nome: Lotta contro il fuoco e Puro sangue. Stando alle anticipazioni, gli agenti agli ordini di Nolan, si ritroveranno a dover ricominciare daccapo nel caso degli incendi in città. Nel frattempo, Wesley sarà avvicinato dal tirapiedi di Moreno. La squadra guidata da Maxine Roby, invece, avrà a che fare con un particolare caso di omicidio. Intanto, il caso Hodges si complicherà a dismisura. The Rookie 4, trama 20 febbraio: Nolan, Lopez e Bailey riaprono il caso degli incendi Fred si troverà in casa sua quando un incendio scoppierà all'improvviso e l'uomo perderà la vita. Nolan, Lopez e Bailey, come si evince dalla trama The ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 19 febbraio 2022) Nuova serata crime in compagnia dei telefilm americani The4 e CSI:. Il 20, su Rai due andranno in onda gli episodi dal nome: Lotta contro il fuoco e Puro sangue. Stando alle, gli agenti agli ordini di Nolan, si ritroveranno a dover ricominciare daccapo nel caso degli incendi in città. Nel frattempo, Wesley sarà avvicinato dal tirapiedi di Moreno. La squadra guidata da Maxine Roby, invece, avrà a che fare con un particolare caso di omicidio. Intanto, il caso Hodges si complicherà a dismisura. The4, trama 20: Nolan, Lopez e Bailey riaprono il caso degli incendi Fred si troverà in casa sua quando un incendio scoppierà all'improvviso e l'uomo perderà la vita. Nolan, Lopez e Bailey, come si evince dalla trama The ...

