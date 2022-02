PRIMAVERA – Napoli-Juventus 0-5 (7? Cerri, 25? Savona, 63?, 71? e 81? Chibozo): finisce la partita, azzurrini mai in partita (Di sabato 19 febbraio 2022) Napoli Juventus PRIMAVERA 90? – finisce la partita senza recupero. Debacle degli azzurrini che si arrendono per 0-5 al cospetto di una Juventus oggettivamente superiore con Mulazzi e Chibozo sugli scudi. 81? – GOL DELLA Juventus! TRIPLETTA Chibozo! Grandissima giocata dell’attaccante della Juventus che salta Di Dona e calcia a giro col destro infilando in rete. 0-5 77? – Espulso Hysaj, doppia ammonizione per un fallo ingenuo su Chibozo. Napoli in 10. 76? – Doppio cambio per la Juventus: escono Sekularac e Mulazzi, entrano Ledonne e Maressa. 71? – GOL DELLA Juventus! ANCORA Chibozo! ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 19 febbraio 2022)90? –lasenza recupero. Debacle degliche si arrendono per 0-5 al cospetto di unaoggettivamente superiore con Mulazzi esugli scudi. 81? – GOL DELLA! TRIPLETTA! Grandissima giocata dell’attaccante dellache salta Di Dona e calcia a giro col destro infilando in rete. 0-5 77? – Espulso Hysaj, doppia ammonizione per un fallo ingenuo suin 10. 76? – Doppio cambio per la: escono Sekularac e Mulazzi, entrano Ledonne e Maressa. 71? – GOL DELLA! ANCORA! ...

