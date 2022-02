Pechino 2022, Lollobrigida: “Sono contenta, il mio carattere ha fatto la differenza” (Di sabato 19 febbraio 2022) “Sono contentissima, al suono della campana poteva mettersi male ma anche bene”. Queste le parole di Francesca Lollobrigida dopo la medaglia di bronzo conquistata nella mass start femminile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. “Nell’ultimo rettilineo ho recuperato un piccolo svantaggio. Arrivare in volata con le migliori degli ultimi anni mi fa essere contenta. Ho difeso bene la mia posizione, mi Sono divertita. Il mio carattere ha fatto la differenza in questa Olimpiade, volevo portare a casa una medaglia in questa gara e ci Sono riuscita” aggiunge l’azzurra. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) “contentissima, al suono della campana poteva mettersi male ma anche bene”. Queste le parole di Francescadopo la medaglia di bronzo conquistata nella mass start femminile alle Olimpiadi invernali di. “Nell’ultimo rettilineo ho recuperato un piccolo svantaggio. Arrivare in volata con le migliori degli ultimi anni mi fa essere. Ho difeso bene la mia posizione, midivertita. Il miohalain questa Olimpiade, volevo portare a casa una medaglia in questa gara e ciriuscita” aggiunge l’azzurra. SportFace.

