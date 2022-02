PALERMO-TURRIS, BALDINI TORNA AL 4-2-3-1: LE PROBABILI FORMAZIONI (Di sabato 19 febbraio 2022) La sfida tra PALERMO e TURRIS è in programma sabato 19 febbraio, alle ore 14:30, allo stadio "Renzo Barbera" Leggi su mediagol (Di sabato 19 febbraio 2022) La sfida traè in programma sabato 19 febbraio, alle ore 14:30, allo stadio "Renzo Barbera"

Advertising

Mediagol : Serie C-Girone C, 28a giornata: Palermo ospita la Turris, derby Monopoli-Foggia - NotiziarioC : Turris, i convocati di Caneo per la gara con il Palermo - tifosipalermoit : oggi il Palermo si gioca anche la faccia perchè se dopo le iniezioni di fiducia la squadra non segue il suo allenat… - ILOVEPACALCIO : Virata in difesa: dentro Perrotta con Crivello. Le probabili formazioni di Palermo-Turris - Ilovepalermocalcio - Torrechannelit : Turris – I convocati per il Palermo, Cameo: “Tradurre le avversità in energia positiva” -