Meteo, raffiche di vento da Nord a Sud: cosa ci aspetta in Italia (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – I cicloni invernali del Nord Europa sono spesso distruttivi e in queste ore, purtroppo, la situazione resta di allerta rossa dall’Inghilterra ai Paesi Bassi e fino alla Germania, un quadro Meteorologico che in alcune regioni è il peggiore da 30 anni. Anche tutta l’area baltica, spiegano gli esperti de ILMeteo.it, resterà fino a domani sotto lo scacco di questi cicloni extratropicali invernali, profondi e intensi come uragani di categoria 4: la scala Saffir-Simpson per gli uragani va da un minimo di 1 ad un massimo di 5, quindi un ciclone di categoria 4 è un mostro; la differenza di queste tempeste Nordeuropee rispetto ad un uragano è il diametro molto più piccolo, altrimenti queste perturbazioni dal Nord Europa colpirebbero frequentemente anche l’Italia, in particolare ... Leggi su italiasera (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – I cicloni invernali delEuropa sono spesso distruttivi e in queste ore, purtroppo, la situazione resta di allerta rossa dall’Inghilterra ai Paesi Bassi e fino alla Germania, un quadrorologico che in alcune regioni è il peggiore da 30 anni. Anche tutta l’area baltica, spiegano gli esperti de IL.it, resterà fino a domani sotto lo scacco di questi cicloni extratropicali invernali, profondi e intensi come uragani di categoria 4: la scala Saffir-Simpson per gli uragani va da un minimo di 1 ad un massimo di 5, quindi un ciclone di categoria 4 è un mostro; la differenza di queste tempesteeuropee rispetto ad un uragano è il diametro molto più piccolo, altrimenti queste perturbazioni dalEuropa colpirebbero frequentemente anche l’, in particolare ...

