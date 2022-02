(Di sabato 19 febbraio 2022)- Lariesce a trovare il pareggio in rimonta contro il Verona di Tudor. La squadra disotto nel primo tempo per 2 - 0 per i gol di Barak e Tameze nel secondo tempo è riuscita ad ...

Il messaggio social di Mourinho ai tifosi della Roma: Meglio non parlare - Il posto social del tecnico giallorosso… - La Cassazione ha nuovamente annullato i provvedimenti di sequestro emessi nei confronti di Marco Carrai sul caso Open. Renz… - Il messaggio di Totti ai tifosi: 'Fino alla fine...con voi'

Al termine del match Mourinho non è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisivi ma ha postato unsui propri profili: " Amo questa gente e per loro combatto. Non parlo, è ...... 'Se è vero - ha dichiarato il presidente Mario Rusconi - che il docente ha postato sui... Manda unsbagliato a tutti i ragazzi e le ragazze che la ascoltano, poiché non è una pancia ...Al termine del match Mourinho non è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisivi ma ha postato un messaggio sui propri profili social: "Amo questa gente e per loro combatto. Non parlo, è meglio ...«Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro». Con questo semplice messaggio, corredato da una foto di famiglia, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno annunciato sui social la nascita del loro primo figlio ...