I vipponi di Signorini parlano dei progetti dopo il reality

Leggi su 361magazine

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ideifuturiil Grande Fratello Vip: ecco cosa si sono detti Alex, delia, Manila e Jessica Durante la serata, Alex belli, Delia Duran e Manila Nazzaro si sono ritagliati uno spazio per chiacchierare indisturbati suifuori dal Grande Fratello Vip. I tre in camera da letto si sono scambiati degli aneddoti su Soleil, quando ha perso il microfono in casa e i vip rischiavano di rimanere con un budget ridotto del 50 per cento. Così Manila racconta la disavventura all’attore, che già quando era successo l’accaduto non si trovava più nella casa di Cinecittà. Poi i treanche dei lorofuori dale Manila ammette di voler passare del tempo senza fare nulla, concedendosi ...