I sette giorni appena trascorsi su Gastronomika (Di sabato 19 febbraio 2022) PIATTO DEL GIORNOSe siete lettori attenti vi sarete accorti che Gastronomika ha lanciato il suo primo progetto di social dining. La prima puntata di Forketters è stata da Remulass, il ristorante gemello del Ratantà di Milano. Vi spieghiamo perché abbiamo scelto questo indirizzo del mangiare bene e quale filosofia c’è dietro a questo inconsueto modo di andare a cena. Per chi vuole essere con noi ai prossimi eventi. Sul caffè non scherziamo per niente, e insieme a un Q grader, il più alto grado di professionista del settore, abbiamo dato i voti a 12 prodotti del supermercato. Per non farsi più sedurre dall’offerta migliore ma solo dalla qualità. Ma anche se siamo iper critici, a volte, il cibo noi lo amiamo visceralmente: e vi abbiamo spiegato perché. MENU Se le galline sono felici, le uova diventano più buone: sarà vero? Siamo andati in una fattoria romana che ha ... Leggi su linkiesta (Di sabato 19 febbraio 2022) PIATTO DEL GIORNOSe siete lettori attenti vi sarete accorti cheha lanciato il suo primo progetto di social dining. La prima puntata di Forketters è stata da Remulass, il ristorante gemello del Ratantà di Milano. Vi spieghiamo perché abbiamo scelto questo indirizzo del mangiare bene e quale filosofia c’è dietro a questo inconsueto modo di andare a cena. Per chi vuole essere con noi ai prossimi eventi. Sul caffè non scherziamo per niente, e insieme a un Q grader, il più alto grado di professionista del settore, abbiamo dato i voti a 12 prodotti del supermercato. Per non farsi più sedurre dall’offerta migliore ma solo dalla qualità. Ma anche se siamo iper critici, a volte, il cibo noi lo amiamo visceralmente: e vi abbiamo spiegato perché. MENU Se le galline sono felici, le uova diventano più buone: sarà vero? Siamo andati in una fattoria romana che ha ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : La velocità di diminuzione dei casi continua a crescere. Adesso in media diminuiscono del 31% rispetto a sette gior… - doiwannqknow : RT @__High_hopes_: Dal primo Sette Da oggi giorno giorni fa fino a per 5 mesi… - sc4rletwivch : RT @__High_hopes_: Dal primo Sette Da oggi giorno giorni fa fino a per 5 mesi… - aurixxxxxxxx : RT @__High_hopes_: Dal primo Sette Da oggi giorno giorni fa fino a per 5 mesi… - Elis4__ : RT @__High_hopes_: Dal primo Sette Da oggi giorno giorni fa fino a per 5 mesi… -