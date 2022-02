“Hanno scelto lei”. Francesca Fialdini torna in tv, la decisione della Rai è appena arrivata (Di sabato 19 febbraio 2022) Francesca Fialdini è ormai un volto noto della tv italiana: da tre anni è alla conduzione del programma Da noi a ruota libera, un “happening show” all’insegna del buonumore in cui vengono raccontate storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni dai sapori diversi, il tutto all’insegna del buonumore e della riflessione. La conduttrice con il tempo è riuscita a conquistarsi l’apprezzamento del pubblico che premia lo sforzo di Francesca Fialdini. La sua bravura non è sfuggita neanche ai piani alti della Rai che stanno pensando a lei per la co-conduzione di uno show. A riferirlo è TvBlog: si tratta del programma di Francesco Gabbani “Ci vuole un fiore”, il cui titolo ricalca un celebre album musicale di Sergio Endrigo. Il programma è prodotto dalla Ballandi e ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 febbraio 2022)è ormai un volto nototv italiana: da tre anni è alla conduzione del programma Da noi a ruota libera, un “happening show” all’insegna del buonumore in cui vengono raccontate storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni dai sapori diversi, il tutto all’insegna del buonumore eriflessione. La conduttrice con il tempo è riuscita a conquistarsi l’apprezzamento del pubblico che premia lo sforzo di. La sua bravura non è sfuggita neanche ai piani altiRai che stanno pensando a lei per la co-conduzione di uno show. A riferirlo è TvBlog: si tratta del programma di Francesco Gabbani “Ci vuole un fiore”, il cui titolo ricalca un celebre album musicale di Sergio Endrigo. Il programma è prodotto dalla Ballandi e ...

