Gazzetta: Allegri ha voluto far capire a Vlahovic che non basta essere un predestinato per fare gol (Di sabato 19 febbraio 2022) L’1-1 tra Juventus e Torino ha riaperto gli interrogativi sul gioco o non gioco della squadra bianconera e su Allegri. Scrive la Gazzetta: Il gol di Vlahovic al Verona dopo soli 12’ di gioco e il raddoppio di Zakaria forse avevano illuso che il mercato potesse aver risolto tutti i problemi. A risolverli invece sarà sempre il gioco. E il cuore. Vlahovic è sicuramente un predestinato, ma questo non basta a fare gol. Forse Allegri ha voluto farglielo capire sostituendolo per la prima volta. Dopo Demiral, si è schiantato anche contro Bremer. Insufficiente tutto il tridente offensivo. In due partite la Juve ha segnato su corner con due difensori. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 febbraio 2022) L’1-1 tra Juventus e Torino ha riaperto gli interrogativi sul gioco o non gioco della squadra bianconera e su. Scrive la: Il gol dial Verona dopo soli 12’ di gioco e il raddoppio di Zakaria forse avevano illuso che il mercato potesse aver risolto tutti i problemi. A risolverli invece sarà sempre il gioco. E il cuore.è sicuramente un, ma questo nongol. Forsehafarglielosostituendolo per la prima volta. Dopo Demiral, si è schiantato anche contro Bremer. Insufficiente tutto il tridente offensivo. In due partite la Juve ha segnato su corner con due difensori. L'articolo ilNapolista.

